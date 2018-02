Licitação de petróleo deve sair no 3º trimestre de 2017

RIO - A 14.ª rodada de licitações de blocos exploratórios de petróleo deve ocorrer no terceiro trimestre de 2017, afirmou Márcio Félix Carvalho Bezerra, secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia. O leilão deve oferecer áreas em oito bacias sedimentares, tanto em terra quanto no mar. Segundo Félix, o ministério deve divulgar em breve os locais ofertados.

“A gente vai ter novas oportunidades de concessões”, afirmou o secretário. Segundo ele, o leilão deve atrair o interesse da indústria nacional, mas, principalmente, de estrangeiros, embora rodadas conduzidas por outros países, como o México, concorram com o Brasil. “O Brasil é o primeiro em atração geológica, tem alguns pontos naqueles terrenos mais nobres”, disse ele.

A 2.ª rodada de licitações sob o regime de partilha também ocorrerá no terceiro trimestre, entre julho e setembro junto com a 14.ª rodada. O leilão incluirá quatro áreas: Sapinhos, Carcará, Gato do Mato e Tartaruga Verde. Já a 4.ª rodada de licitações de áreas marginais ocorrerá em março.

Márcio Félix contou que a regulação sobre a unitização já foi aprovada pela Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA) e aguarda conclusão da área jurídica para que seja submetido ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em breve.

O secretário comentou ainda que o Plano de Negócios apresentado pela Petrobrás para o período de 2017 a 2021 é “bem realista” .