Licitação para Belo Monte deve ocorrer até outubro O presidente da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes, afirmou que a licitação do projeto de Belo Monte poderá ocorrer já em outubro deste ano, apesar de parte dos trabalhos estar suspensa devido a uma liminar. "Em outubro, no mais tardar, o leilão poderá ser realizado", disse logo após apresentação do projeto para um grupo de empresários em São Paulo. Segundo Muniz Lopes, a Eletronorte já recorreu da liminar e conseguiu contornar dois questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União (TCU). "O TCU aprovou a contratação da Fadesp para o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e retirou o argumento de que a contratação não foi realizada por uma licitação. Solicitou apenas que fosse firmado um contrato comercial e não apenas um convênio", contou. O executivo acrescentou que já foi solicitada uma avaliação do Ibama, pelo fato de o Rio Xingu atravessar dois Estados, e outra do Congresso, devido à existência de aldeias indígenas na região - pontos também questionados pelo TCU. "Independentemente de o Supremo Tribunal Federal analisar o pedido de suspensão da liminar, vamos encaminhar o projeto para o Ministério de Minas e Energia, para a Aneel e para o Conselho Nacional de Política Energética ainda em fevereiro", afirmou. Os trabalhos de engenharia incluídos no projeto também estão sendo finalizados.