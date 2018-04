Licitação para exploração de petróleo é suspensa O Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu a quarta rodada de licitações de áreas para exploração de petróleo e gás da Agência Nacional do Petróleo (ANP), marcada para junho. O TCU quer que a agência defina penalidades para os concessionários que não cumprirem o contrato de concessão e que o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprove a lista de áreas que serão leiloadas. No relatório final do processo de acompanhamento da terceira rodada, realizada no ano passado, o ministro Ubiratan Aguiar, relator do processo, determinou que a ANP ?regulamente, no prazo de 180 dias, as penalidades relativas aos contratos da Primeira Rodada de Licitações? e ?não realize mais nenhuma rodada de licitações até que exista norma jurídica definidora das penalidades aplicáveis às atividades da indústria do petróleo?. Segundo o TCU, os contratos de concessão assinados entre a agência e as petroleiras vencedoras dos leilões indicam a aplicação de penalidades previstas na lei 9847/99, que regulamentou a lei 9478/97, que pôs fim ao monopólio estatal do petróleo. O problema, diz o relatório, é que a regulamentação ?não preenche essa lacuna, uma vez que se aplica mais à fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis?. A ANP já começou o processo de realização da quarta rodada, na qual serão licitados 54 áreas. A agência informou que apresentou ao TCU um pedido de reexame dos votos do processo. O diretor-geral da ANP, Sebastião do Rego Barros, disse pela assessoria, que confia na fundamentação apresentada e acredita que poderá realizar o leilão no prazo previsto. ?É preciosismo do TCU. O contrato é claro e dá poderes para a ANP aplicar sanções com base na legislação que existir no momento do problema. Ou seja, a agência ainda pode regulamentar a questão sem paralisar a quarta rodada?, diz o advogado especializado em petróleo Paulo Valois, do escritório Ulhôa, Canto, Rezende e Guerra. Não é a primeira vez que TCU e ANP têm problemas. Às vésperas de cada rodada, o órgão fiscalizador contesta o processo de licitação. No ano passado, o TCU contestou a extensão do prazo exploratório de áreas concedidas à Petrobrás em 1997. O período exploratório terminou em agosto de 2000 e a estatal e a ANP queriam que o prazo fosse estendido por mais dois ou cinco anos. Algumas áreas foram liberadas, mas em outras casos, a extensão de prazos foi impedida pelo TCU.