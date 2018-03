Licitação para explorar petróleo muda para ajudar empresa nacional O governo mudou o modelo de licitações de áreas para exploração de petróleo da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e dará importância ao compromisso de compras de bens e serviços no Brasil, em detrimento da arrecadação com a concessão das áreas. As mudanças, negociadas em conjunto com a agência, atrasaram em dois meses o cronograma da licitação, que é tradicionalmente realizada em junho e, este ano, foi marcada para agosto. Segundo as novas regras, o comprometimento com encomendas para a indústria nacional valerá 40% da pontuação conferida às empresas na disputa por uma área. Até o leilão passado, realizado em junho de 2002, este critério representava 15% da nota final. ?Nós queremos uma maior importância ao conteúdo local, em detrimento do bônus de assinatura?, disse a secretária de petróleo e gás do Ministério de Minas e Energia, Maria das Graças Silva Foster. Bônus de assinatura é a proposta financeira feita pelas empresas concorrentes, o quanto estão dispostas a pagar para ter determinada área. Tinha peso de 85% na proposta e agora, vai representar 30%. Os 30% que restam para a composição da pontuação serão calculados sobre os investimentos propostos pelos concorrentes durante a fase de exploração do bloco, antes determinados pela agência. No novo modelo de licitação, cada empresa decidirá se quer perfurar um ou dois poços exploratórios, por exemplo, e a proposta vai pesar no cômputo final da pontuação na disputa por áreas. O novo edital de licitação vai definir também porcentuais mínimos obrigatórios de compras da indústria nacional para determinados bens e serviços. A relação de encomendas que deverão ser feitas no Brasil ainda está em fase de aprovação pela ANP, informou a secretária. Nas quatro rodadas de licitação anteriores, a ANP arrecadou cerca de R$ 1,5 bilhão, com a concessão de 88 blocos para 42 empresas ou consórcios. Neste próximo leilão, serão licitados 138 blocos. Esta será a primeira licitação do governo Luiz Inácio Lula da Silva. As mudanças causaram polêmica no mercado. O diretor de exploração e produção da Shell Brasil, John Haney, considera que as empresas brasileiras estão preparadas para atender o objetivo de nacionalização de fornecimento para o setor de petróleo e gás. Segundo ele, o aumento da importância do conteúdo de participação da indústria nacional na próxima licitação ?é importante para o Brasil?. Já o presidente da Agip Oil do Brasil Vicenzo Di Lorenzo disse que a indústria brasileira fornecedora do setor de petróleo ainda precisa crescer para atender às necessidade do mercado. "Qualquer companhia gostaria de comprar no próprio País, mas é uma questão de qualidade, prazo, e competitividade. Hoje não há todos estes pré-requisitos." Lorenzo citou como exemplo a mão-de-obra que tem que ser especializada na construção de plataformas e, segundo ele, não está disponível na quantidade que seria necessário no País. Outro problema levantado por executivos do setor diz respeito à tributação de bens e serviços. Lorenzo disse que para tornar o mercado mais competitivo é preciso reduzir os royalties e criar um novo regime fiscal para campos que apresentam maiores desafios, como águas profundas e reservas com petróleo pesado. Ele sugere também a permanência do Repetro (regime especial tributário para o setor de petróleo) para além de 2007, data prevista para seu final e maior rapidez nas licenças ambientais. Para o gerente-geral da Philips Petroleum do Brasil, Bob Frykland, é preciso que as taxas incidentes sobre o setor sejam permanentemente reduzidas, assim como os royalties.