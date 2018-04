Licitações para a usina começam em agosto

A Eletronuclear vai lançar em agosto o primeiro grande pacote de licitações para aquisição de serviços e suprimentos para a Usina Angra 3. O diretor técnico da empresa, Luiz Soares, afirmou ontem que essa licitação deverá resultar em contratos de cerca de R$ 1,5 bilhão. A Eletronuclear também está em fase de renegociação dos contratos anteriores e deve fazer encomendas de engenharia no valor de R$ 300 milhões. Segundo Soares, essa primeira grande licitação será discutida em agosto, com a realização de audiências públicas, mas o edital sai em outubro. "A partir daí são mais seis meses para a contratação efetivar-se", disse, completando que o cronograma está mantido para a entrada em operação no início de dezembro de 2014. O diretor comentou que os novos contratos para Angra 3 correspondem a 30% do valor total estimado para a conclusão da obra. O restante será feito a partir de renegociação de contratos existentes há 26 anos. Ontem, o Tribunal de Contas da União (TCU) liberou a retomada da construção da usina nuclear. As obras civis de Angra 3 foram licitadas em concorrência vencida pela Construtora Andrade Gutierrez, que assinou contrato em 16 de junho de1983. A construtora foi mobilizada em junho de 1984, dando-se início às obras. Soares informou que a Eletrobrás negocia com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e com um consórcio de bancos franceses, encabeçado pelo Société Générale, parte do financiamento dausina. Para a construção de Angra 3, segundo o TCU, serão gastos R$ 7,3 bilhões entre obras civis e compras de equipamentos. O empréstimo dos bancos franceses representaria um terço do valor das obras e seria tomado via Eletrobrás. Mas, segundo ele, a estatal ainda estaria avaliando a necessidade de buscar de tomar este financiamento. "Eles (os bancos) têm interesse, mas talvez não seja necessário",comentou. De acordo com dados da Eletronuclear, a manutenção da condição atual de Angra 3, como obra paralisada, incluindo estocagem e preservação dos equipamentos, seguros, entre outras atividades, custa, aproximadamente, US$ 20 milhões por ano. Pelos cálculos da estatal, os equipamentos já adquiridos, a preço de mercado, estão orçados em cerca de 600 milhões. COLABOROU G.M. NÚMEROS R$ 1,5 bilhão é quanto a licitação deve resultar em novos contratos, ou 30% do valor total para a conclusão da obra, segundo a Eletronuclear R$ 300 milhões é o valor das encomendas de engenharia que devem ser feitas, depois da renegociação dos contratos anteriores