Líder do PFL diz que PAC tem ´inspiração chavista´ O líder do PFL na Câmara, deputado Onix Lorenzoni (RS), acusou o governo Lula de ter desenhado o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com "inspiração chavista e autoritária". O adjetivo empregado pelo deputado é uma referência ao presidente da Venezuela, Hugo Chávez, acusado pelos adversários de autoritarismo. Segundo Lorenzoni, o PAC seria endossado "com aplausos por qualquer um dos governos militares". Em sua avaliação, o programa é "eivado de problemas, como, por exemplo, medidas inconstitucionais". Ele citou, entre essas medidas, a MP que permite a aplicação de R$ 5 bilhões de recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em um fundo de investimento em infra-estrutura. O líder deu como exemplo de inspiração "chavista" no PAC a medida provisória (MP) que garante incentivos fiscais para os setores de semicondutores e de TV digital. Segundo Lorenzoni, a MP determina que as normas para esses setores não serão votadas pelo Parlamento, mas definidas pelo governo. "Há algo mais chavista do que beneficiar os amigos do rei?", perguntou o deputado. Ele disse ainda que o PAC é "ineficiente" para fazer o Brasil crescer.