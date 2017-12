Líder do PMDB diz que partido já tem maioria a favor da reforma da Previdência

BRASÍLIA - O líder do PMDB na Câmara, deputado Baleia Rossi (SP), afirmou nesta terça-feira, 5, que a executiva nacional do partido já tem maioria para aprovar o fechamento de questão a favor da reforma da Previdência. A decisão, como adiantou mais cedo o Estadão/Broadcast, deve ser tomada durante reunião da executiva que será marcada pelo presidente nacional da sigla, senador Romero Jucá (RR), até esta quinta-feira, 7.

Após consultar os deputados do PMDB, Rossi afirmou que a maioria da bancada do partido na Câmara, a maior da Casa, com 60 deputados, é a favor da reforma. Por esse motivo, disse, ele encaminhará à executiva nacional pedido para o fechamento de questão. "A bancada vai encaminhar. Agora é só a executiva deliberar", disse. Questionado se a executiva deve acatar o pedido, responder: "Acredito que o PMDB já tem maioria para a executiva nacional deliberar sobre o fechamento".

Como mostrou ontem o Estadão/Broadcast, o presidente Michel Temer trabalha para que, pelo menos, seis partidos - PMDB, PSDB, PP, DEM, PRB e PTB - que reúnem 219 deputados, fechem questão a favor da reforma. A maioria dos partidos, contudo, considera que isso só será possível se o PMDB, partido de Temer, e o PSDB tomarem a dianteira. O PSDB já marcou reunião para esta quarta-feira, 6, para decidir sobre o tema.

Jucá, por sua vez, deve marcar a reunião da executiva nacional do PMDB nesta quarta-feira, quando chega ao Brasil, após viagem em missão oficial à China. O encontro da direção do partido pode acontecer já na quarta ou na quinta-feira.

Base aliada. O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), afirmou que aguarda a definição da data da votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados para decidir sobre o fechamento de questão a favor da proposta. Em nota, o parlamentar piauiense disse que irá defender o fechamento de questão, pois a aprovação da reforma é "imprescindível" para o Brasil. O PP tem a segunda maior bancada, com 46 deputados, empatado com PSDB.

"Diante das discussões acerca da PEC 287/2016 (Reforma da Previdência), o Progressistas esclarece que aguarda a decisão do Governo de pautar o texto para votação no Plenário da Câmara do Deputados. Após definição do Governo, a Presidência do partido irá reunir a bancada para defender fechamento de questão para votação da Reforma, cuja aprovação é imprescindível para o País", disse Nogueira na nota.