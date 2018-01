Líder do PT na Câmara defende realinhamento do câmbio O líder do PT na Câmara dos Deputados, Henrique Fontana (RS), defendeu a adoção de medidas que possam recuperar a perda que os exportadores tiveram com a valorização do real ante o dólar. "Temos de fazer um esforço para que haja um realinhamento da questão cambial", disse Fontana. Ele relatou que ouviu de exportadores do Rio Grande do Sul que uma recuperação do câmbio da ordem de 5% a 10% seria suficiente para que eles mantivessem os mercados conquistados nos últimos anos. O deputado, que trabalha na área de saúde, não citou uma medida a ser adotada para o câmbio. Ele também disse não ter informação sobre a possibilidade de o governo vir a encaminhar ao Congresso ainda este ano um projeto de lei de reforma da legislação cambial, medida já defendida pelo ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan.