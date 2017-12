Líder rebelde fecha acordo para encerrar combates na Nigéria O líder das milícias que ameaçavam ampliar a batalha pelo controle da região sul da Nigéria, rica em petróleo, informou que o grupo fechou um acordo de paz com o presidente do país, Olusegun Obasanjo, para encerrar os combates. "O presidente acertou que suas tropas não vão atacar o nosso pessoal. E uma vez que eles não vão atacar, nós também não iremos", disse Moujahid Dokubo-Asari, que lidera a Força Volunetário Popular do Delta do Níger. As ameaças das milícias, que tinham como alvo empresas estrangeiras e seus funcionários que trabalham no país, se somaram aos fatores de preocupação sobre o suprimento de petróleo, ajudando a alavancar os preços dos contratos. As informações são da Dow Jones.