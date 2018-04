Líderes da Apec devem divulgar dois comunicados Reunidos em Lima, no Peru, os líderes dos 21 países do bloco Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que controlam 60% da economia mundial, planejam divulgar dois comunicados após o fim do encontro de hoje, um sobre a crise financeira global e outro sobre as opções para tirar o mundo da turbulência. O plano anterior era divulgar um comunicado que abordaria 12 questões: segurança alimentar, facilitação e liberalização do comércio e investimentos, responsabilidade social corporativa, esforços contra a corrupção e a favor de transparência, apoio para as negociações comerciais da Rodada Doha, mudanças climáticas, cooperação econômica e tecnológica, reformas estruturais e questões econômicas globais. Entretanto,a desaceleração econômica e a turbulência nos mercados financeiros levaram a uma mudança de planos. Diversos líderes, como o mexicano Felipe Calderón e o neozelandês John Key, abordaram a turbulência econômica e financeira durante seus discursos em uma reunião de executivos ligados ao encontro de líderes. As informações são da Dow Jones.