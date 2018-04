Líderes do G-8 vão planejar retirada de estímulos Os líderes do G-8 (grupo dos sete países mais ricos do mundo mais a Rússia) afirmaram em comunicado que, apesar dos sinais de que as economias estão melhorando, os países ainda enfrentam riscos significativos na economia. Os líderes prometeram "tomar todos os passos necessários para sustentar a demanda, restabelecer o crescimento e manter a estabilidade financeira", mas se mostraram cientes da situação das finanças públicas e prometeram começar a planejar a retirada das medidas adotadas para impulsionar as economias.