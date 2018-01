Líderes do PT culpam especuladores por boato sobre Palocci O líder do PT na Câmara, Nelson Pellegrino (BA), atribuiu à manipulação de agentes do mercado o boato sobre a demissão do ministro da Fazenda, Antonio Palocci. "É o velho esquema dos especuladores, que plantam notícias para ganhar dinheiro", acusou. Segundo ele, estes especuladores estão perdendo com a redução dos juros e querem ganhar agora com boataria. Pellegrino disse que, na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou a confiança no ministro da Fazenda e elogiou a atual política econômica, durante encontro com a base aliada. O vice-líder do governo na Câmara, professor Luizinho (PT-SP, classificou de irresponsável, indecente e sem procedência o boato. "Isso é manifestação de agentes de mercado. Estamos todos sossegados. Para que vamos entrar neste tipo de especulação?", disse. Para ele, os boatos partem "de algum espertinho de mercado, deste mercado indócil e cheio de esperteza". Segundo ele, o governo não está nem discutindo a possibilidade de um desmentido oficial sobre uma suposta renúncia do ministro da Fazenda. O governo não irá participar "desse conto do vigário", afirmou.