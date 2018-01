Líderes governistas e Mantega discutem Refis 3 nesta terça Líderes do governo na Câmara e no Senado e parlamentares da base aliada vão se reunir nesta terça-feira à tarde com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para discutir o Programa de Recuperação Fiscal, versão 3. O Refis 3, incluído no projeto de conversão da medida provisória que corrigia a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), foi vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O argumento do Ministério da Fazenda é que com o Refis, criado em abril de 2000 para o parcelamento de débitos tributários, o governo estaria contemplando os devedores, em detrimento dos que pagam em dia. O governo, porém, estuda a edição de uma nova MP que permita o parcelamento dos débitos, mas por prazo limitado. Apresentações internacionais Enquanto alguns representantes do governo se reúnem para discutir os rumos da economia aqui no Brasil, o secretário do Tesouro, Carlos Kawall, e o diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Rodrigo Azevedo, fazem apresentações para investidores em Nova York, Estados Unidos, em evento para promover o mercado de capitais brasileiro para a comunidade internacional. O diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Sérgio Weguelin, também fará apresentações no evento Best Brazil, que na próxima quarta-feira terá uma edição em São Francisco com as mesmas apresentações realizadas nesta terça.