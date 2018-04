Líderes latinos defendem reformas econômicas e sociais A América Latina precisa de mais comércio, igualdade, inovação e consensos políticos, segundo os líderes políticos, empresariais e sociais que participam do Fórum Econômico Mundial, que termina nesta quinta-feira, 26, na capital chilena. O fórum será encerrado pelos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Chile, Michelle Bachelet. "Precisamos de avanços nas instituições e consenso na aplicação das políticas públicas", disse o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, na última quarta, no plenário de abertura do evento. Segundo o chileno, os dramas da região "são os mesmos de sempre". Entre eles, a pobreza que afeta 200 milhões de pessoas, o populismo, a corrupção e a desigualdade. "Esta noite, 100 milhões de latino-americanos vão dormir com fome", ressaltou o secretário-geral da OEA. Ele acrescentou que apesar de a deterioração ambiental não ser tão grave, ela avança mais na América Latina que em outras regiões. Por isso, "é preciso um caminho claro, um rumo" para enfrentar os desafios latino-americanos. Desigualdade social Segundo Insulza, a desigualdade social não é um problema que dependa de tecnologia nem de inovação. Para ele, a região precisa de consensos para superar seus problemas e garantir a governabilidade. O secretário-geral destacou que a região cresceu 5,3% no ano passado, mas o seu dilema é tornar o crescimento sustentável. Já o presidente do Banco Interamericano (BID), Luis Moreno, disse que "a macroeconomia vai bem", mas a América Latina precisa com urgência de políticas sociais. Ele também afirmou que a infra-estrutura e a integração econômica "são as principais necessidades da região", onde, na sua opinião, "há grandes oportunidades para o trabalho conjunto entre os setores público e privado". Para o americano Peter Hakim, presidente do Diálogo Interamericano, "a América Latina não está fazendo o suficiente". Ele se queixou da falta de acordos de integração, apesar das reformas econômicas dos anos 90. Agora, apontou, falta energia para a segunda reforma, diante de um mundo globalizado. Hakim acha difícil que "ocorram mudanças dramáticas nos próximos anos". Mas afirmou que recentemente nenhuma região mudou tanto quanto a América Latina nas áreas econômica e política. O ministro da Fazenda chileno, Andrés Velasco, afirmou que a região aprendeu a enfrentar as crises e a crescer com estabilidade. Ele apontou três desafios: crescer com estabilidade, avançar na inovação tecnológica e garantir a justiça social. "O desafio central é traduzir o crescimento econômico da região em bem-estar para seus habitantes", ressaltou. O fórum "O poder da agenda regional positiva" reúne mais de 400 líderes empresariais, governamentais, políticos e sociais. As conclusões serão publicadas no "Consenso de Santiago".