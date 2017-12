Líderes latinos não vão ao Fórum Econômico em Davos O 34º Fórum Econômico Mundial começará hoje, em Davos, Suiça, sem a presença dos principais líderes latino-americanos. A ausência não é só dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Néstor Kirchner, do Brasil e da Argentina, mas também dos presidentes do México, Vicente Fox; do Chile, Ricardo Lagos; e do Peru, Alejandro Toledo. Participará da reunião somente o presidente do Equador, Lucio Gutierrez. Da Argentina, nem mesmo o ministro de Economia, que nunca deixa de comparecer às reuniões do WEF, irá à Davos. Em seu lugar, Roberto Lavagna, enviou o presidente do Banco Central, Alfonso Prat Gay. Muitos analistas estão criticando a ausência de Kirchner, já que "segurança e prosperidade para garantir os investimentos e a paz mundial", as linhas temáticas do Fórum, são considerados assuntos ideais para o presidente argentino. Além do mais, seria uma boa oportunidade para que Néstor Kirchner firmasse o retorno da Argentina junto à comunidade internacional, já que o encontro contará com 2.200 líderes empresariais, políticos e acadêmicos de 94 países.