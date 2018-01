Ligação de fixo para celular pode subir O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Renato Guerreiro, disse há pouco no Palácio do Planalto que a Aência está negociando com as operadoras de telefonia fixa o reajuste das tarifas referentes às ligações feitas das linhas de telefone fixo para o celular. Segundo Guerreiro, está sendo negociado um teto de 9,5% e ele pretende fixar ainda um redutor. Guerreiro admitiu que essa questão deve ser definida até o final deste mês.