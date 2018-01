Ligação de fixo para celular terá reajuste de 9,1% A Anatel vai publicar amanhã no Diário Oficial a autorização para que as concessionárias de telefonia fixa reajustem suas tarifas em 9,1%, em média, das ligações feitas para telefone celular. As chamadas de longa distância terão reajuste de 7,5% e as chamadas locais terão reajustes que variam de 9,5% a 10,1%. O anúncio foi feito pelo presidente da Anatel, Renato Guerreiro. Ele explciou que o reajuste de 9,5% para as ligações locais será para a maioria das concessionárias. Aumentos acima desse porcentual ocorrerão nas cidades da região Nordeste. O reajuste anterior concedido pela Anatel foi em janeiro do ano passado. Guerreiro disse que o próximo reajuste levará em conta a variação do IGP-DI a partir de 1º de agosto de 2000. O índice determinado pela Anatel é resultado da variação acumulada do IGP-DI verificado entre julho de 1999 e julho de 2000, que ficou em 16,68%. Desse porcentual foi descontado um ganho de produtividade, reduzindo o reajuste para 9,1%, em média.