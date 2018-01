Ligação mais barata nos pré-pagos do Rio A Telefônica Celular, no Rio de Janeiro, lança uma série de planos de tarifas reduzidas para os celulares pré-pagos de acordo com os horários das ligações. Segundo o gerente de serviços e Internet da empresa, Bruno Wahrsager, a idéia é criar um modelo específico para cada público. Quem utiliza o celular durante o horário comercial, entre 7h e 19h, de segunda a sexta-feira, pode optar pelo Plano Dia. As tarifas são até 35% menores. Um minuto de ligação local ou interurbana para telefones fixos ou celulares de empresas concorrentes passam de R$ 1,34 para R$ 0,86. No Plano Noite, as tarifas das ligações feitas de segunda a sexta-feira, das 20h às 8h e 24h aos sábados, domingos e feriados para as linhas da Telefônica baixaram de R$ 0,58 para R$ 0,34, uma redução de 41% . Para ligações locais e interurbanas para outros telefones, o preço do minuto aumentou, passando de R$ 0,67 para R$ 0,69. No plano sem limites de horário, a tarifa é única, de R$ 1,00 por minuto.