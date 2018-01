Ligação mais barata para Japão e Reino Unido A Intelig e a Embratel reduziram suas tarifas de ligações DDI para o Japão e Reino Unido. A Intelig ampliou a promoção de DDI a R$ 0,06 o minuto. Além das chamadas para os Estados Unidos, o preço passa a valer também para as ligações para o Reino Unido e Japão. A promoção para o Reino Unido foi lançada na sexta-feira e para o Japão começou ontem. O preço é válido até o dia 2 de setembro. Embratel reduziu os preços das ligações telefônicas do Brasil para o Reino Unido e o Japão para R$ 0,07. A promoção é válida para assinantes residenciais ou comerciais para ligações a qualquer hora do dia ou da noite e em qualquer dia da semana durante 10 dias. A promoção para o Reino Unido foi lançada na sexta-feira e para o Japão começou ontem. As novas reduções de tarifas beneficiam todos os clientes da Embratel, inclusive os que já se inscreveram nos planos alternativos Passaporte 21 e Ligue DDI 21, de acordo com os critérios específicos válidos para cada plano. As rotas Brasil-Japão e Brasil-Reino Unido foram escolhidas após análises do volume de tráfego das ligações internacionais. Juntas elas representam 10% de todos os DDIs realizados no País.