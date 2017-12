Ligações internacionais a preço de locais Os internautas que se cadastrarem no portal Ligados.com (veja link abaixo) poderão fazer ligações para o Canadá e para os Estados Unidos pela Internet pagando apenas impulsos locais. O diretor e fundador do Portal, Diego Lanús, disse que já foram investidos US$ 100 mil no portal, que opera há duas semanas no país. Segundo informações do próprio site, a qualidade da ligação assemelha-se a de um telefone celular. O resultado, no entanto, depende da velocidade de conexão do internauta. As ligações telefônicas para os demais países deverão custar cerca de 50% a 70% menos do que as tradicionais e começam a ser oferecidas em um sistema pré-pago a partir de agosto. "Estamos em fase final de desenvolvimento das ferramentas de segurança e de assinatura de acordos com empresas de telefonia nos principais países acessados pela população latino-americana", explica Lanús. . O site está disponível em espanhol e português, mas o internauta pode fazer ligações a partir de qualquer lugar. A expectativa é de que cerca de 800 mil pessoas utilizem o serviço até o final do ano. Nesse período, a empresa pretende fazer o lançamento oficial em toda a América Latina: os próximos passos serão no Chile e México.