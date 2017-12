Ligações internacionais também podem ficar mais baratas Além das tarifas de telefonia fixa local e de Discagem Direta à Distância (DDD), fontes na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informaram nesta quinta-feira que o conselho diretor da agência deverá aprovar, na próxima sexta, uma redução de 8% a 9% nas tarifas das ligações internacionais feitas a partir de telefone fixo. Também na sexta, deverá ser aprovada uma redução de 2,7% nas tarifas das ligações de longa distância nacional feitas de aparelhos fixos. Se forem, de fato, definidas na sexta, a autorização dessas reduções será publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira - mesmo dia em que a Anatel entra em recesso. Mas a queda nas tarifas só deve começar a valer, na prática, na quinta-feira, já que a regra do setor de telecomunicações estabelece que as mudanças de tarifas só acontecem 48 horas depois de as operadoras publicarem anúncios em jornais de grande circulação informando os novos valores.