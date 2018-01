Ligações para celular podem ficar mais caras A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), está negociando com as operadoras de telefonia fixa o reajuste das tarifas referentes às ligações feitas das linhas de telefone fixo para o celular. Está sendo negociado um teto de 9,5% e pretende fixar ainda um redutor, a título de produtividade. Mas essa questão deve ser definida no final deste mês.