Ligações para o 0300 ficarão mais baratas em abril As ligações para telefones que iniciam com o código 0300 ficarão mais baratas em abril do próximo ano. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) definiu o valor de R$ 0,051, com impostos, para o minuto das ligações feitas de um telefone fixo para esses números. Atualmente, o minuto de uma chamada para um telefone 0300 custa R$ 0,29, sem impostos. A medida passa a valer em 120 dias, prazo dado pela Anatel para as empresas se adequarem à nova regra. Quando a ligação para um 0300 for feita de um celular, o minuto deverá custar entre R$ 0,60 e R$ 0,67, com impostos. Atualmente, o valor do minuto dessas ligações é cerca de R$ 0,70, sem impostos. Esses valores são válidos para todo Brasil. Segundo o presidente da Anatel, Pedro Jaime Ziller, as empresas não podem utilizar o 0300, que é pago, para atendimento ao cliente no caso de reclamações. Elas são obrigadas, pelo Código de Defesa do Consumidor, a deixar à disposição do cliente um número 0800, que é gratuito, para que eles possam fazer as suas queixas. Ziller anunciou também que a Anatel deu anuência prévia para a venda de 49% da operadora de TV a cabo Net para a empresa mexicana Telmex. Ele disse que, com a autorização, as empresas poderão continuar negociando. Quando a operação for concluída, terá que passar novamente pela Agência e em seguida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que deverá avaliar se há ou não concentração de mercado. Ziller disse ainda que a forma utilizada, nos últimos anos, pelas empresas de telefonia fixa para cobrança de interurbanos está de acordo com as regras do setor. "Não foi feito errado ou de má-fé, foi feito dentro da legislação vigente", afirmou Ziller referindo-se a uma notícia publicada na imprensa sobre a perícia judicial realizada em centrais telefônicas, na Região Metropolitana de São Paulo, que teria revelado divergências entre o valor cobrado dos clientes por ligações interurbanas, desde 1992, e o valor publicado pelo Ministério das Comunicações e a Anatel. A diferença, segundo Ziller, se deu porque a legislação permitia duas formas de cobrança: por minuto, conhecida como bilhetagem, ou por multimedição, considerando os minutos. "Todas as duas formas de cobrar eram válidas", afirmou. Segundo ele, esse problema foi solucionado em junho deste ano, com o regulamento de áreas locais. Esse regulamento permitiu que fosse reduzido o número de ligações interurbanas entre cidades vizinhas, aumentando o fluxo de ligações locais. A Anatel quer que as empresas de telefonia fixa identifiquem com sinais visuais, como cores ou desenhos, os orelhões que fazem chamadas internacionais e interurbanos. A idéia, segundo Ziller, é que esses aparelhos telefônicos sejam identificados à distância pela população. Atualmente, existem cerca de 1,3 milhão de telefones públicos. Desse total, 25% estão aptos a fazer ligação internacional e 50% fazem interurbanos.