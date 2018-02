Ligações para Portugal e Espanha por R$ 0,19 A guerra de preços entre Intelig e Embratel nas chamadas internacionais entra na quarta semana, desta vez elegendo as rotas Portugal e Espanha como alvos da promoção de R$ 0,19 o minuto, sem impostos. Na Intelig, a campanha DDI mais barato que DDD vale para todos os clientes, a qualquer hora do dia ou da noite. Na concorrente Embratel a tarifa de R$ 0,19 vale exclusivamente para o serviço VipPhone Internacional, destinado ao mercado corporativo. Para o público residencial, as chamadas para Espanha e Portugal custam R$ 0,20 nos planos alternativos Ligue DDI 21 e Passaporte 21. Ambos exigem inscrição prévia. A Embratel não oferece desconto promocional para as chamadas avulsas, feitas por quem não é cadastrado em algum dos planos alternativos da companhia.