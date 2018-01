Light: 83% dos consumidores cumpriram meta Com base nos 15 lotes (2,6 milhões) já faturados do mês de agosto entre os dias 2 e 16, a Light, concessionária que atende 31 municípios do Estado do Rio de Janeiro, informa que 83% dos seus clientes cumpriram suas metas de consumo. Desse total, 56%, que consumiram abaixo de 100 kWh, estão recebendo bônus em suas contas de agosto. Do total de clientes que superaram suas metas neste mês, 187 mil são passíveis de corte por reincidência no descumprimento da meta. Somente 4% dos clientes residenciais estão pagando sobretaxa. Segundo a empresa, A redução do consumo na área da Light, no período de 1º a 28 de agosto é de 24,5%. E o acumulado durante todo o período de racionamento é de 25,2%. A Light recebeu mais 15 mil solicitações de revisão de metas de consumo após a publicação da Resolução 33. Do total já analisado, 2.672 são procedentes e 1.626 improcedentes. Das 91 mil solicitações negadas anteriormente, 22.500 já foram consideradas procedentes, relativas a aumento de família, obras e profissionais que trabalham em casa. Outras 32 mil estão sendo analisadas novamente. Em relação à Lei Municipal 3.266, publicada hoje, que impede os cortes no município por descumprimento das metas de consumo, a empresa vai acatar e aguardar manifestação da União sobre o assunto.