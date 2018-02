Light: adesão ao Refis terá impacto positivo de R$ 90 mi O vice-presidente executivo e de Relações com Investidores da Light, Ronnie Vaz Moreira, disse hoje que a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis), do governo federal, trará um ganho de R$ 90 milhões aos resultados da companhia. "Nós incluímos no Refis causas judiciais que somavam R$ 713 milhões, que estavam provisionadas", afirmou o executivo, que participou hoje de evento promovido pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais de São Paulo (Apimec-SP).