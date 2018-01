Light adia entrega de contas de luz A Light - distribuidora de energia do Rio de Janeiro que atende 3,4 milhões de pessoas - informa que foi adiada para a próxima sexta-feira, dia 10, a entrega das 170 mil contas do lote dois, referentes ao segundo ciclo do período de racionamento. Diante deste adiamento, os eventuais cortes serão programados para começarem a partir de terça-feira, dia 11. É importante destacar que, a depender dos critérios a serem estabelecidos na Resolução a ser publicada pela Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), esta data poderá ser alterada.