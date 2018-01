Light divulga que 75% cumpriram meta A Light encerrou, no dia 3 de agosto, o primeiro ciclo completo de faturamento dos clientes de baixa tensão, correspondente a 3,4 milhões de consumidores. Deste total, 75%, o que equivale a 2,6 milhões de pessoas, cumpriram a meta, tendo direito à bônus, conforme as regras estipuladas pela Câmara de Gestão da Crise Energia Elétrica (CGCE). Apenas 6% (206.564) dos consumidores pagaram contas com sobretaxa, por terem consumo acima da meta estabelecida ou excedido 200kwh. Os consumidores que terão corte no fornecimento de energia por até três dias, segundo estimativas da Light, está em torno de 15% (498.400). As contas que irão definir os eventuais cortes, programados para ocorrer a partir de 48 horas após a entrega das contas, serão distribuídas no dia 9, próxima quinta-feira. Os cortes serão realizados de acordo com a capacidade operacional da Light, que é de 200 mil cortes por mês, dando prioridade a suspensão do fornecimento dos clientes com abusos mais representativos. Aqueles que tiveram consumo total em julho de até 100 kwh e inferior a sua meta de consumo (1297.509) receberam o bônus creditado na própria conta, na proporção de R$ 2,00 para R$ 1,00 economizado. Este total representa 54% dos consumidores com direito a bônus. Os demais consumidores (1.087.152) irão receber o bônus na conta de agosto, de acordo com a arrecadação da sobretaxa. Os bônus para consumidores residenciais com consumo superior a 100kwh totaliza 19,8 milhões. Clientes comerciais e industriais de baixa tensão, que não tiveram bônus creditado na própria conta, irão receber aproximadamente R$ 0,33 para cada R$ 1,00 poupado.