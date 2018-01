Light e sindicatos não fecham acordo O impasse na negociação para o acordo salarial dos funcionários da Light, distribuidora de energia no Rio, pode resultar em nova greve. A empresa e os sindicatos que representam a categoria não chegaram a acordo sobre a cláusula de estabilidade no emprego. Em audiência realizada hoje, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) extinguiu o processo de dissídio coletivo proposto pelos sindicatos. O motivo apresentado pelo tribunal foi que as entidades não cumpriram alguns requisitos legais para legitimar a ação. Segundo os representantes do sindicato, o principal objetivo é fazer com que a empresa mantenha os funcionários e suspenda sua intenção de demitir. A proposta da empresa é de aumentar o percentual anual máximo de desligamentos de 2% para 8% do total de postos de trabalho em 31 de dezembro de 2002. A categoria já havia iniciado uma greve em dezembro por conta disso, mas deu uma trégua para a retomada das negociações. Em nota, a empresa afirmou que "vem buscando uma solução negociada, tendo em vista o delicado momento pelo qual passa a companhia e o setor elétrico brasileiro". "A Light desde o início pautou suas propostas na necessidade de reduzir custos diante da sua situação financeira impactada pela queda no consumo de energia, aumento das fraudes e da inadimplência. Como compensação pelas demissões que ocorreriam, a empresa propôs ampliar de 12 meses para 18 meses o tempo oferecido de estabilidade no emprego. A Light também se comprometeu a criar 400 postos de trabalho dentro do prazo de vigência do acordo, priorizando o aproveitamento de mão-de-obra interna na ocupação dessas vagas. Os funcionários acreditam que a empresa deva demitir 700 funcionários este ano de um total de quatro mil. O sindicato acusa a Light de ter reduzido pela metade o seu quadro de funcionários, desde a privatização em 1998.