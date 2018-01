Light esclarece sobre bônus, cortes e revisão O plano de racionamento completa dois meses no próximo dia 4 e os cortes no fornecimento de energia para os consumidores que ultrapassaram a meta devem começar na segunda quinzena deste mês. As distribuidoras afirmam que seguirão as determinações da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (CGE), mas devem respeitar sua capacidade operacional para realizar os cortes e priorizar os clientes com excedentes de consumo mais representativos. De acordo com informações da Light - distribuidora de energia do Rio de Janeiro que atende 3,4 milhões de pessoas -, a empresa fez a leitura do lote para chegar ao montante de recursos arrecadados com a sobretaxa e, assim, identificar o saldo disponível para pagamento de bônus aos clientes com consumos acima de 100 kWh - R$ 1 para cada R$ 1 economizado -, nas contas deste mês. Esta informação estará disponível a partir do dia 6. No caso dos consumidores abaixo de 100 kWh, não há necessidade desta análise, pois o pagamento de R$ 2 para cada R$ 1 economizado não está vinculado à arrecadação de sobretaxa. Corte de energia e revisão da meta de consumo Hoje, a Light realiza as primeiras 170 mil leituras que irão indicar os clientes sujeitos ao corte por três dias, caso haja reincidência no não cumprimento da meta de consumo. De acordo com informação da empresa, somente após o processamento e emissão dessas contas é que será possível saber o número de cortes a serem efetuados. A conclusão deste processamento está previsto para a próxima terça-feira. As resoluções da GCE determina que as distribuidoras devem priorizar os cortes em função de sua capacidade operacional e dos clientes com consumos excedentes mais representativos. Com relação às solicitações de revisão de metas de consumo, a Light recebeu um total de 209 mil pedidos. Deste total, foram analisados 150 mil (72%), sendo 46% procedentes, 45% improcedentes e 9% pendentes de apresentação de documentação que comprove o motivo da solicitação. Para isso, a empresa mantém uma equipe de 200 pessoas e pretende terminar este processamento até o próximo dia 6.