Light informa sobre cortes e revisão da meta A Light - distribuidora de energia do Rio de Janeiro que atende 3,4 milhões de pessoas - informa que os cortes no fornecimento de energia dos consumidores acima de 100 kWh que ultrapassaram a meta de economia terão início na próxima terça-feira, dia 14. O critério de corte adotado, de acordo com a determinação da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), será o seguinte: - serão cortados os clientes de maior consumo em valores absolutos; - dentre estes clientes, serão prioritariamente cortados os que mais ultrapassarem suas metas de redução de energia. Solicitações de revisão de meta por aumento de família Os clientes da Light que haviam solicitado a revisão de suas metas de consumo até o dia 16 de julho, em razão do aumento de família, não precisam dar entrada em novo pedido. A empresa decidiu reavaliar as solicitações já feitas com tal alegação, com base nos critérios contidos na nova Resolução da Câmara de Gestão da Crise de Energia (CGE), publicada ontem no Diário Oficial (leia íntegra no link abaixo). De acordo com levantamento realizado pela Light, das 209.154 solicitações recebidas e analisadas, 91.583 foram negadas. Do total destes pedidos, 40% (cerca de 37 mil) eram referentes a aumento de família. É importante ressaltar que só serão reconsiderados os pedidos com a cópia da documentação devidamente anexada que comprove o fato. Os clientes com casos de aumento de família que não fizeram suas solicitações anteriormente podem enviar carta à distribuidora pelo correio. É necessário retirar o formulário de solicitação em qualquer uma das agências da Light, preenchê-lo e enviá-lo, juntamente com as cópias dos documentos. O endereço de envio é Light Racionamento, Caixa Postal 0105, CEP 20010-974, Rio de Janeiro, RJ. Também é possível solicitar a revisão na própria agência, entre 8h30 e 17 horas. A empresa tem prazo de 21 dias para responder ao cliente.