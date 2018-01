Light informa sobre revisão da meta e bônus A Light - distribuidora de energia do Rio de Janeiro que atende 3,4 milhões de pessoas - considerou procedentes 22 mil das 37 mil solicitações de revisão de metas de consumo por aumento de família, de acordo com a Resolução 33, da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE). Estas solicitações foram selecionadas dentre as 91 mil enviadas anteriormente. A Resolução incluiu novos casos que foram reavaliados. Desse grupo de 91 mil, também estão em análise outras 6 mil solicitações, referentes a pessoas que trabalham em casa. As novas solicitações a partir do último dia 8 estão sendo recebidas nas agências da distribuidora ou pelo correio para Light Racionamento, Caixa Postal 0105-20010-974. Já chegaram à empresa 4 mil novos pedidos. Empresa recorre da obrigatoriedade de pagar bônus Em relação à liminar da Associação Nacional de Assistência ao Consumidor e Trabalhador (Anacont) sobre a obrigatoriedade de pagamento de bônus, a Light informa que, até o final do expediente de hoje, não havia sido comunicada oficialmente. Entretanto, avisa desde já que recorrerá, conforme critérios estabelecidos pela GCE. Além dessa liminar, a empresa tem outras 104 referentes a revisão de metas, sendo 31 dos juizados especiais cíveis e 73 das Varas Federal e Cível.