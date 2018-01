Light instala call center para grandes consumidores A Light, distribuidora de energia que atende a capital fluminense, está colocando em operação o Disque-Light Emergência Grandes Clientes. Trata-se de um call center específico para atender grandes consumidores de energia elétrica, informou a empresa por meio de nota à imprensa. Segundo a Light, a central que atende pelo número 0800 282 1380, funciona 24 horas e conta com 20 operadores para receberem tanto notificação de problemas com o suprimento para os grandes consumidores, quanto prestar informações sobre procedimentos e ocorrências em andamento. A Light informou ainda que o serviço estará disponível para grandes consumidores que recebem energia em alta e em baixa tensão, como para órgãos do poder público e prestadores de serviços públicos. A concessionária pretende, como o serviço, oferecer atendimento mais ágil a esses clientes, além de criar um instrumento para fidelizar grandes clientes. A concessionária também está colocando à disposição dos grandes consumidores um site (www.lightempresas.com.br), que oferecerá informações sobre os serviços prestados e produtos para essa categoria de consumo.