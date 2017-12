Light: investimentos para evitar apagões O presidente da Light, Michel Gaillard, pediu desculpas aos consumidores pelos apagões que têm atingido o Rio de Janeiro nos últimos dias, especialmente na região de Botafogo, na zona sul. Ele anunciou que a empresa decidiu mudar seu cronograma e antecipar investimentos na modernização da rede aérea da região para evitar novos problemas. Técnicos da empresa já identificaram o problema que causou apagões consecutivos, durante três dias, na região. Segundo eles, a falta de luz foi provocada por falhas em um cabo subterrâneo de média tensão. A troca começou a ser feita ontem e a modernização da rede será iniciada no começo do próximo ano. De acordo com Gaillard, a Light já investiu R$ 1,2 bilhão desde que foi privatizada, em maio de 1996. Estão previstos investimentos de R$ 380 milhões para 2001. Em 2000, foram investidos R$ 320 milhões.