Light lançará ´amplo e agressivo´ plano de expansão A Light vai lançar um "amplo e agressivo" plano de expansão de suas atividades para além do segmento de distribuição de energia em 2008. Uma das possibilidades seria a entrada no setor de fornecimento de crédito, disse nesta segunda-feira o presidente da companhia, José Luiz Alquéres, após ser homenageado com o prêmio O Equilibrista - Executivo do Ano, concedido pelo Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros (Ibef). Sem querer antecipar detalhes deste planejamento estratégico, Alquéres comentou que 2007 será "apenas o primeiro ano para que a companhia comece a colher" o que vem plantando desde que os novos acionistas assumiram o controle da Light, no segundo semestre deste ano. "Já pudemos sentir uma maior credibilidade do mercado de capitais para com a empresa, tanto que, quando a assumimos, o valor da ação estava em R$ 6 e agora está em R$ 23. Isso tende a continuar subindo", comentou. Ainda segundo ele, o próximo ano "será destinado a equacionar os problemas, que não são poucos, para que a empresa volte a ser lucrativa". O executivo admitiu que os planos de expansão das atividades da Light incluem ainda estudos para a aquisição de uma outra distribuidora de energia elétrica. Indagado se a empresa estaria de olho em comprar ou ter uma participação acionária, por exemplo, na distribuidora Ampla (que atende o mercado do interior do estado do Rio), Alquéres despistou: "Toda a região Sudeste é interessante. No projeto de consolidação de nossa participação no mercado estão previstas aquisições de empresas que tenham sinergias com nossos objetivos, mas esta sinergia não está somente na contigüidade geográfica". Emissão de títulos Alquéres afirmou ainda que um dos pontos que vão contribuir para que a companhia se "equilibre" financeiramente é a emissão de debêntures simples (títulos que pagam uma taxa de juros), anunciadas pela empresa no mês passado no valor de R$ 1 bilhão. Segundo ele, essa captação deverá favorecer o aumento de investimentos da Light a partir de 2007 em aumento de infra-estrutura instalada e modernização de equipamentos. A emissão foi protocolada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em novembro e estará concluída em meados de janeiro. Segundo Alquéres, o objetivo é quitar parte das dívidas da companhia com o valor captado. No total, a Light soma em dívidas R$ 3,2 bilhões. Além desse R$ 1 bilhão a ser captado, a empresa vai colocar mais R$ 400 milhões de caixa próprio no abatimento de dívidas. "Vamos priorizar o pagamento de contratos que nos impõem uma série de restrições ou condicionantes para novos investimentos e, com isso, ficarmos mais livres para aplicar em infra-estrutura e modernização, além, é claro, de aumentar prazos de pagamento", explicou, sem querer precisar o aporte de investimentos que a companhia terá no próximo ano. Ele argumentou, entretanto, que "certamente" o volume total será maior do que os R$ 320 milhões aplicados este ano.