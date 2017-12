Light não está inadimplente com BNDES, diz Lessa A Light não está inadimplente com o BNDES, segundo informou o presidente da instituição, Carlos Lessa. O executivo informou, em reunião de conselho da Associação Brasileira das Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Abde), que a empresa pagou ao banco uma pequena parcela de uma dívida total em torno R$ 100 milhões, que estava com prazo vencido. Segundo ele, a Light deve em torno de R$ 800 milhões ao banco, mas, deste montante, R$ 700 milhões "são seguros, sem risco algum, porque são bancados pelos recebíveis da própria Light", disse.