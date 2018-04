Light orienta sobre atraso de contas e danos Em comunicado oficial, a Light Serviços de Eletricidade S.A., concessionária de energia elétrica do Rio de Janeiro, está isentando da cobrança de multa por atraso de pagamento todas as contas de energia com vencimento na data de ontem, dia 21 de janeiro, que devem ser pagas hoje. O atraso deve-se ao apagão de ontem, que provocou o fechamento dos bancos horas antes do fechamento normal. Em relação a eventuais solicitações de ressarcimento por danos em aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, a empresa orienta os consumidores a seguir os seguintes procedimentos: - Encaminhar carta à Light solicitando ressarcimento de danos em eletrodomésticos. Na carta é importante informar a data e hora da ocorrência e indicação da forma que o cliente deseja receber o ressarcimento (depósito em conta corrente ou cheque nominal) e um telefone de contato; - Anexar à correspondência a cópia da conta de luz do último mês, orçamento para reparo do aparelho danificado - este documento deve estar em nome do titular da conta de energia elétrica, além de ser apresentado em papel timbrado da assistência técnica, com o número do CNPJ impresso ou com carimbo contendo esta informação. É importante que no detalhamento do orçamento constem os seguintes dados: modelo, marca, número de série e ano de fabricação do equipamento, componentes danificados e o valor da mão-de-obra e custo total do reparo; - Os documentos podem ser entregues nas agências comerciais da Light ou via fax pelo Disque-Light (telefones (0xx21) 2588-0046 ou 2588-0048); - O prazo para solicitação de ressarcimento é de 90 dias corridos, a partir da data da ocorrência. O prazo de resposta à solicitação de ressarcimento é de dez dias úteis, em média. O cliente da Light pode ter mais informações no telefone da concessionária 0800-2820120 ou pelo e mail: disquelight@light.com.br