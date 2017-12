Light propõe pagar dívida de US$ 500 milhões em 43 meses A Light apresentou nesta sexta-feira aos 24 bancos credores proposta para refinanciar US$ 500 milhões da dívida, informou o presidente da companhia, Jean Pierre Bel. A intenção da subsidiária da estatal francesa EDF é alongar o prazo da dívida para três anos e sete meses, com dois anos de carência, durante o qual seriam pagos os juros. A expectativa de um acordo fez as ações da empresas dispararem 23% só hoje. Além de ampliar o prazo de pagamento, a Light quer trocar a moeda de referência dos empréstimos e reduzir as taxas de juros. Atualmente, da dívida renegociada, cerca de 75% são indexadas ao dólar e 25% em real. A intenção da empresa é ficar com exposição de apenas 25% em dólar e os restantes 75% em moeda nacional. A empresa pretende ainda converter empréstimos de US$ 270 milhões em capital de risco e espera obter US$ 220 milhões do BNDES, aderindo ao programa de capitalização da instituição. Esses recursos seriam utilizados basicamente para quitar dívida com os bancos, disse a companhia.