Light sorteia eletrodoméstico entre clientes A Light sorteará eletrodomésticos entre os clientes que pagam suas contas em dia. Os sorteios acontecem a partir do dia 25 de agosto até janeiro de 2003. Inicialmente, são 24 aparelhos, entre refrigeradores, fogões, ar condicionado e lava louças, a serem sorteados pela extração da Loteria Federal. Para participar do sorteio, é preciso ser cliente residencial, estar em dia com o pagamento de sua conta de luz e não ter nenhum débito em aberto com a concessionária. Desde que foi lançado, em junho de 2002, o Clube Light já beneficiou mais de cinco mil clientes, que utilizaram seus cartões do clube para obterem descontos em compras diversas. Para obter o cartão, também é preciso estar em dia com as contas. O Clube Light inclui parceria com grupos Ponto Frio, Multibras (eletrodomésticos das marcas Consul e Brastemp), Farmácia Max Padrão e ATL O cartão que dá direito a descontos e ao sorteio vem impresso na própria conta de luz. É válido por um mês, renovável a cada nova conta se for paga em dia. A relação de parceiros do Clube Light (lojas e produtos onde se pode obter descontos) está disponível no site da empresa (veja link abaixo) ou nas agências comerciais da Light. O fornecimento do cartão e sua manutenção são inteiramente gratuitos.