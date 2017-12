Light terá de explicar blecaute no Rio A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deu prazo de 15 dias para a Light Serviços de Eletricidade explicar as causas da interrupção no fornecimento de energia ocorrida hoje no Rio de Janeiro. Segundo a Aneel, o belecaute durou 12 minutos e atingiu o centro do Rio de Janeiro, às 13h40. Além disso, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da Aneel cobrou da Light e da CERJ mais informações sobre o desligamento de energia que atingiu, ontem, o interior do Estado do Rio de Janeiro e alguns bairros da capital. A Aneel ressaltou que, como prevê a legislação do setor elétrico, os consumidores que tenham tido prejuízos pela interrupção de energia devem procurar as distribuidoras da região (Cerj e Light) para solicitar o ressarcimento por eventuais danos em equipamentos eletroeletrônicos.