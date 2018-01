Light vai recorrer da multa aplicada pela Aneel A assessoria de imprensa da Light informou, em nota oficial, que a empresa irá recorrer da multa aplicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em função de problemas verificados no abastecimento de energia na área de concessão da distribuidora. Segundo a nota, a defesa será apresentada à Aneel dentro do prazo legal. No mesmo texto, a Light ressaltou que estão sendo realizadas obras na subestação de Frei Caneca, nas quais está investindo R$ 28 milhões. O objetivo, conforme a nota , é tornar a subestação uma das mais modernas do País. A Light recebeu hoje dois autos de infração por causa dos apagões ocorridos em dezembro de 2000. Veja mais informações sobre o assunto no link abaixo.