Lima Neto assume presidência do BB em caráter interino O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou na tarde desta segunda-feira a saída do atual presidente do Banco do Brasil, Rossano Maranhão. Em seu lugar, foi indicado, em caráter interino, o atual vice-presidente de Varejo da instituição, Antonio Francisco de Lima Neto. Ele é funcionário de carreira do banco e já foi vice-presidente de Negócios Internacionais e de Atacado do BB. Rossano estava na presidência do BB desde novembro de 2004 e deixa o banco para ir para a iniciativa privada. Ele não quis dizer onde irá trabalhar depois do BB. O ministro da Fazenda explicou que a indicação de Lima Neto tem caráter interino porque, até o momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não confirmou nenhum nome para ocupar o primeiro escalão do governo em seu segundo mandado. Em sua despedida, Rossano disse que completou um ciclo à frente do banco. Afirmou que cumpriu todas as determinações do presidente Lula e do ministro Guido Mantega. Rossano ressaltou que deixa o banco "numa situação financeira robusta e consistente". "Tenho o sentimento do dever cumprido", afirmou. Ele disse que deixava o banco por motivos estritamente pessoais. "Estou muito feliz por saber que estou sendo substituído por um funcionário da casa", afirmou Rossano. O cargo de Lima Neto na vice-presidência de Varejo será ocupado pelo atual secretário-executivo do Conselho Diretor do BB, Aldenir Bendine. O presidente indicado do BB ressaltou que não é filiado a nenhum partido político e que pretende levar adiante o trabalho desenvolvido pelo atual presidente, Rossano Maranhão. O ministro da Fazenda também enfatizou que Lima Neto já está entrosado com a estratégia que o banco vinha desenvolvendo sob a gestão de Rossano Maranhão.