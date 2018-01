Liminar determina que INSS aceite laudos externos A 4.ª Vara da Justiça Federal, em Campo Grande (MS), concedeu liminar, nesta quarta-feira, ao Ministério Público do Estado determinando que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aceite laudos periciais de qualquer médico de estabelecimento hospitalar conveniado com o Serviço Único de Saúde (SUS), como forma de superar o problema criado para os segurados pela greve dos médicos-peritos do INSS. O Ministério da Previdência, porém, divulgou à noite, por meio de sua Assessoria de Imprensa, um alerta: embora a decisão judicial tenha alcance nacional, por enquanto só está em vigor em Mato Grosso do Sul. Segundo um procurador da Previdência em Brasília, a liminar só entra em vigor no País inteiro depois que a Justiça enviar intimação a todas as unidades do INSS nos Estados. A liminar foi concedida no julgamento de ação civil pública movida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul.