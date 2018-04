Liminar exige retomada de eleições na Previ A Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, terá de retomar imediatamente o processo de eleições na entidade, segundo determinou, nesta quarta-feira, liminar concedida pela 26ª Vara Cível do Rio. O diretor da Caixa de Assistência dos Funcionários (Cassi) do banco, Fernando Amaral, disse que solicitou a liminar na quinta-feira, dia 18, com o objetivo de evitar intervenção na Previ a partir de 31 de maio, quando se esgota o prazo de definição das eleições de acordo com o estatuto atual do fundo. A decisão não interfere na sucessão do atual presidente da Previ, Luiz Tarquinio Sardinha, já que o titular do cargo é indicado pela patrocinadora. Amaral afirmou que decidiu ajuizar a ação alegando argumentos de legalidade (respeito ao estatuto); legitimidade (de acordo com o estatuto vigente, cuja validade expira exatamente no dia 31 de maio, os associados têm direito de eleição de diretores e conselheiros a cada dois anos); defesa da Previ (que poderia sofrer intervenção caso descumprisse a eleição determinada pelo estatuto vigente) e defesa da própria patrocinadora, o Banco do Brasil. O estatuto atual, em vigor até o fim de maio, determina que o processo eleitoral fosse aberto em 10 de janeiro como ocorreu, com conclusão em 31 de maio. Houve paralisação do processo com as inscrições já iniciadas, e, com a liminar, ele terá de ser retomado. A Previ não foi informada oficialmente da existência da liminar, segundo informou a assessoria de imprensa da entidade.