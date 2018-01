Liminar impede o início dos cortes na segunda Os consumidores residenciais da Eletropaulo - que atende 4,8 milhões de clientes na capital e em outros 23 municípios - e da Bandeirante Energia - que atende 2,2 milhões de clientes em 55 municípios do Estado de São Paulo - não podem sofrer cortes no fornecimento de energia, caso tenham ultrapassado a meta de economia em junho e julho, exceto se estiverem inadimplentes. É o que determina uma liminar (decisão provisória) concedida em ação civil pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (leia mais no link abaixo). Os cortes estão previstos para a próxima segunda-feira, dia 20. Mas, caso os cortes aconteçam, a Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - recomenda que o cliente denuncie a distribuidora em um dos postos de atendimento do órgão (veja os endereços no site do Procon no link abaixo). "Assim, iremos encaminhar a reclamação ao Ministério Público para que seja aplicada a multa diária de R$ 1 mil para cada corte realizado injustamente, como determina a liminar", aconselha Maria Lumena Sampaio, diretora de atendimento do órgão. Ação foi baseada no Código de Defesa do Consumidor A ação teve como embasamento o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que determina a proibição na interrupção de serviços públicos. Ou seja, os cortes no fornecimento de energia estariam proibidos e a liminar vem apenas para ratificar o que estabelece a lei. Segundo o promotor que propôs a ação, Edgar Moreira da Silva, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pela constitucionalidade da Medida Provisória (MP) do racionamento não invalidaria esta decisão. "O STF decide questões de caráter constitucional e esta ação teve como base o CDC. Quando há conflito entre duas normas em questões que envolvam o consumidor é o Código que prevalece. Portanto, os cortes ficam proibidos." "A decisão em caráter provisório (medida cautelar) do STF sobre a MP não impede que outras ações na Justiça sejam contrárias as regras do racionamento, como os cortes e a sobretaxa", explica Lumena, do Procon. De acordo com o artigo 102, parágrafo 2º, da Constituição Federal, apenas as decisões definitivas de mérito teriam efeito vinculante - ou seja, devem ser seguidas pelas instâncias inferiores da Justiça. Portanto, enquanto isto não acontecer, os juízes não são obrigados a seguir o entendimento do STF (veja no link abaixo a opinião do jurista Dalmo de Abreu Dallari, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo).