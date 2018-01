Liminar obriga Aneel a rever tarifas de energia em SP A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou hoje no Diário Oficial quatro resoluções homologando novas tarifas de fornecimento de energia para a Bandeirante, CPFL, Elektro e Eletropaulo. As resoluções da Aneel atendem a liminar concedida pela Sétima Vara Cível Federal, da Seção Judiciária de São Paulo, que determina a retirada das tarifas da cobrança do seguro-apagão (encargo emergencial) e da recomposição tarifária para cobrir as perdas que as distribuidoras tiveram com o racionamento de energia. A decisão da Justiça decorre de ação movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Idec). A Aneel ainda não divulgou o porcentual de redução nas tarifas em decorrência da retirada desses dois itens. O seguro-apagão vem sendo cobrado nas contas de luz desde março de 2002 e serve para cobrir as despesas com as usinas emergenciais contratadas para serem acionadas em momentos de crise de energia. A recomposição tarifária vem sendo cobrada desde janeiro do ano passado e é de 2,9% para consumidores residenciais e de 7,9% para indústrias.