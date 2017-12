Liminar permite presença da Palau em leilão do SMP O Departamento Jurídico da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou que foi concedida uma liminar pela 17ª Vara da Justiça Federal, em Brasília, permitindo que a empresa Palau Telecomunicações Ltda participe do leilão de licitação das licenças para operação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). A Anatel dará início daqui a pouco à sessão de apresentação de propostas pelas empresas que vão participar dos leilões.