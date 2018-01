Liminar que muda tarifa de energia vale só para residências A determinação da Justiça para que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) suspenda a cobrança da recomposição tarifária e do seguro-apagão nas contas da Eletropaulo, CPFL, Elektro e Bandeirante é válida apenas para os consumidores residenciais. Esses consumidores pagam pela recomposição tarifária 2,9% sobre o valor da conta de energia elétrica. Além disso, é cobrado o valor de R$ 0,0057 por cada quilowatt (KW) consumido. A decisão é válida a partir de hoje e não suspende os pagamentos já feitos (não é retroativa). A tarifa extra está sendo cobrada desde janeiro do ano passado e o seguro-apagão, desde março de 2002. A liminar foi concedida pela 7ª Vara Cível Federal de São Paulo no dia 23 de novembro, mas, a pedido das concessionárias, foi dado um prazo até ontem para a suspensão da cobrança, que foi homologada pela Aneel em quatro resoluções publicadas hoje no Diário Oficial.