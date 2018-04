Liminar só brecou ontem obras de Jirau As obras da usina hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira (RO), foram paralisadas ontem, por volta das 17h30, informou o consórcio Energia Sustentável do Brasil (Enersus), responsável pelo projeto. Segundo o consórcio, foi somente nesse horário que recebeu um fax do Ibama comunicando oficialmente sobre a liminar concedida pela 3.ª Vara Federal de Rondônia que suspendeu a licença ambiental provisória para a instalação do canteiro de obras. A liminar foi expedida no fim da semana passada, a pedido do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimento Social para o Meio Ambiente e Desenvolvimento.