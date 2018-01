Liminar suspende ações trabalhistas contra a Vasp O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a execução trabalhista contra a Vasp (Viação Aérea São Paulo S/A), que está em curso no juízo da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo. A decisão é do ministro do STJ Hélio Quaglia Barbosa, que acolheu parcialmente o pedido de liminar no conflito de competência suscitado pela empresa. O ministro nomeou, provisoriamente, o juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo para solucionar as medidas urgentes. A Vasp lembrou, entre outras coisas, que se encontra em recuperação judicial. No dia 26 de julho deste ano, os credores da companhia aérea de todas as classes, reunidos em assembléia geral, aprovaram o plano de recuperação por ela apresentado, submetendo-se, assim, às suas diretrizes. O ministro ressaltou, entretanto, que o acolhimento da liminar se restringirá somente à demanda trabalhista em virtude da qual se instaurou o conflito. Segundo ele, não caberá estender a medida para demais ações semelhantes que possam estar correndo em outros juízos, que não o da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo